Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon en deuil après la mort d'un proche

Le monde de la musique est en deuil. Renaud Capuçon et sa femme Laurence Ferrari tout particulièrement. Le couple avait tissé de profonds liens d'amitié avec le pianiste américain Nicholas Angelich, malheureusement mort à l'âge de 51 ans ce lundi 18 avril à Paris. La journaliste et le violoniste ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour saluer le talent du musicien disparu et lui rendre hommage : "Nicholas, comme ta sonorité, tu étais lumineux et tendre à la fois. Tu étais un pianiste hors norme, un ami sensible, fidèle, généreux. Ton départ brutal nous laisse un grand vide. Je ne jouerai plus jamais une note de Brahms sans être près de toi", a écrit sur Twitter Renaud Capuçon.

Ce message, Laurence Ferrari l'a reposté, ajoutant quelques mots venus tout droit de son coeur : "Immense tristesse après cette disparition car Nicholas Angelich était un seigneur du piano. Souverain dans Brahms, frôlant le sublime dans tout ce qu'il faisait. Nous perdons un ami cher et un musicien extraordinaire."