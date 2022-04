Diaporama Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon en deuil après la mort d'un proche

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon en deuil après la mort d'un proche

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - Photocall de la cérémonie des "GQ, Les Hommes de l'Année" au Shangri-La Hotel à Paris © Denis Guignebourg/Bestimage

Exclusif - Nicholas Angelich (Victoire Soliste instrumental), Leïla Kaddour-Boudadi et Judith Chaine - 26ème édition des Victoires de la Musique Classique 2019 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 13 février 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - Montée des marches du film " Benedetta " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 9 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Exclusif - Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon lors des nuits du château de la Moutte à Saint-Tropez, Côte d'Azur, France, le 8 août 2019. © Sophie Louvet/Nice Matin/Bestimage

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - Inauguration de la statue de cire de "Renaud Capuçon" au musée Grévin à Paris le 9 mars 2020. © Coadic Guirec/Bestimage

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - Montée des marches du film " Benedetta " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 9 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Exclusif - Renaud Capuçon et sa femme Laurence Ferrari - Inauguration de l'hôtel Brach à Paris, le 16 octobre 2018. © CVS/Bestimage

Exclusif - Renaud Capuçon et sa femme Laurence Ferrari - Backstage du concert unique "Au cinéma" de Renaud Capuçon à l'Olympia à Paris le 14 octobre 2018. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau/Bestimage

Laurence Ferrari (robe Ralph Lauren) et son mari Renaud Capuçon - Arrivées à la cérémonie de clôture du 44ème Festival du Film Américain de Deauville. Le 8 septembre 2018 © Denis Guignebourg / Bestimage

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capucon au village des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris le 2 juin 2018. © Dominique Jacovides-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - Grand concert de l'Orchestre National de France au Champs de Mars présenté par S. Bern sur France 2 pour célébrer la Fête Nationale à Paris le 14 juillet 2017 © Giancarlo Gorassini / Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Exclusif - Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - Grand concert de l'Orchestre National de France au Champs de Mars présenté par S. Bern sur France 2 pour célébrer la Fête Nationale à Paris le 14 juillet 2017 © Giancarlo Gorassini / Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Renaud Capuçon et sa femme Laurence Ferrari - Les célébrités au village des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris le 4 juin 2017. © Dominique Jacovides-Cyril Moreau/Bestimage

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon à la 7ème cérémonie des "Hommes de l'Année GQ" au musée d'Orsay à Paris, le 23 novembre 2016. © Rachid Bellak/Bestimage

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - Photocall de la soirée de la fondation Positive Planet au Palm Beach lors du 70ème festival de Cannes le 24 mai 2017.

20 / 30

Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - Montée des marches du film "The Last Face" lors du 69ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2016. © Giancarlo Gorassini/Bestimage