Laurence Ferrari excédée par son mari : Renaud Capuçon fait d'amusantes confidences

Il n'y a donc pas que dans Punchline ou dans la matinale d'infos sur CNews, que Laurence Ferrari peut se montrer agacée. A la maison aussi ! Et c'est d'ailleurs son mari, le violoniste Renaud Capuçon, le premier responsable. En cause ? Sa passion (un peu trop) dévorante pour la musique...

Renaud Capuçon a sorti un nouvel album le 12 novembre intitulé Un violon à Paris - en collaboration avec le pianiste Guillaume Bellom - et il était invité de C à vous, le 22, pour en parler. L'occasion de revenir sur la création particulière de ce projet musical de 22 titres et sur la manière dont il a bien failli causer des tensions entre lui et son épouse Laurence Ferrari... "À chaque fois que le président prenait la parole [dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, NDLR] et qu'il annonçait trois semaines de plus, moi je comptais les pièces que j'allais à jouer, je me disais ça à moi-même, personne ne le savait. Et Laurence me disait : 'Mais tu peux t'arrêter demain, arrête-toi !' Elle en avait marre que tous les jours à 9 heures je joue", a-t-il ainsi confié.

Renaud Capuçon, que le grand public a pu retrouver dans les allées d'un Carrefour mais aussi en live sur Instagram, a ajouté : "Au départ c'est vraiment parti d'un coup de tête et d'une idée de vaincre un peu cette dépression qui nous accablait tous, parce que tout s'était arrêté. Moi c'était ma façon, en homme d'action, de faire quelque chose et surtout de partager."