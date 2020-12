Renaud Capuçon déprimé : le mari de Laurence Ferrari improvise un concert au supermarché

Mardi toujours, plusieurs centaines de professionnels du monde de la culture ont manifesté place de la Bastille à Paris, comme l'a rapporté l'AFP. Pour tenter de calmer la grogne, M. Castex a confirmé qu'une "rallonge de 35 millions d'euros" serait accordée au secteur de la culture et qu'un réexamen de la situation aurait lieu le 7 janvier. La crise sanitaire est loin d'être finie et les indicateurs stagnent. Conséquence : un couvre-feu strict allant de 20 heures à 6 heures le matin prend le relais du confinement à partir de ce 15 décembre. Seule exception, les déplacements seront autorisés la nuit de Noël, même s'il est recommandé aux Français de ne pas se réunir à plus de six adultes. Il faudra en revanche rester chez soi le soir du 31 décembre.