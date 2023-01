Renaud Capuçon et Laurence Ferrari : Le début de leur romance, "un cyclone", ce que le musicien a failli ne pas supporter

Quand Renaud Capuçon a croisé le regard de Laurence Ferrari, il ne la regardait pas religieusement à la télévision auparavant et elle ne connaissait pas tous ses accords non plus. Le musicien et la journaliste sont tombés amoureux et ont décidé d'écrire une belle histoire à deux qui dure aujourd'hui, date particulière puisqu'il s'agit du 47e anniversaire du violoniste. Pourtant, les débuts de leur couple n'avaient rien d'évidents, comme le confiait il y a quelques années l'artiste.

Dans les colonnes du Journal du dimanche en 2015, Renaud Capuçon était revenu sur les débuts de sa relation avec Laurence Ferrari (56 ans). D'habitude très discret, il avait accepté de faire quelques confidences : "Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un cyclone. Je ne savais d'ailleurs pas si j'allais bien le supporter. Heureusement que nous étions équilibrés Laurence et moi. (...) Être poursuivi par neuf gus lors de ses week-ends en amoureux, c'est très déstabilisant." C'est ainsi que lors de leur mariage civil en 2009, une foule de stars du PAF était présente et les photographes ne manquaient pas aux abords de la mairie du 16e arrondissement pour immortaliser les visages des mariés et de leurs célèbres invités !

Une vie atypique

Malgré des situations qu'on imagine compliquées, mais aussi leurs agendas très remplis, Renaud Capuçon - il est également chef d'orchestre - et Laurence Ferrari - qui oeuvre sur Europe 1, CNews et aussi Paris Match - ont réussi à bâtir un foyer solide. Ils sont devenus parents en 2010 d'Elliott, qui a rejoint Baptiste (1993) et Laëtitia (1995), les grands aînés de la journaliste nés de soon précédent mariage avec Thomas Hugues. Et chacun partage les passions de l'un à l'autre : "Elle m'a fait renouer avec mon goût pour la politique. Et moi, j'ai dû ramener de la musique dans sa vie." Une famille atypique mais solide qu'il a décrite pour le JDD : "Mon fils a été habitué à me dire : 'Salut papa, tu reviens quand ? Dans trois jours ? Alors, à dans trois jours.' Mais la balance penche toujours du côté du bonheur que l'on a tous à se retrouver."