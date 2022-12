Emmanuel Macron aux Etats-Unis : scène hallucinante à la Nouvelle-Orléans et interview "hollywoodienne"

Envoyée spéciale à Washington, Laurence Ferrari - rédactrice en chef du service politique de Paris Match - a délaissé les caméras pour prendre sa plume et raconter le voyage aux Etats-Unis d'Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte. Une visite d'état intense et riche, à la fois diplomatique et chaleureuse malgré la délicatesse des sujets abordés, durant laquelle il a pu compter sur la présence complice de sa femme. Toujours impeccable même si elle ne cache pas parfois les situations tendues, la première dame de France a tout observé dans l'ombre son mari. Le dirigeant français qui s'apprête à fêter ses 45 ans a voulu alterner durant son séjour entre le plaisir d'être présent et l'importance des questions sur la table, comme l'IRA (Inflation Reduction Act) ou la guerre en Ukraine.

Durant ce déplacement aux Etats-Unis, Emmanuel Macron s'est rendu à la Maison Blanche à la rencontre de son hôte Joe Biden mais pas seulement. Celui qui était l'invité de Donald Trump en 2018 a également répondu aux questions de George Stephanopoulos, ancien directeur de la communication sous les Clinton aujourd'hui coprésentateur de l'émission d'ABC, Good Morning America, une des des matinales télévisées les plus regardées aux Etats-Unis. Pourquoi l'avoir interrogé à Washington, dans un décor sophistiqué comme celui d'une production hollywodienne ? Le journaliste ne cache pas le fait que le président français n'est pas une star dans son pays mais il loue les qualités politiques de celui qui a été réélu président et se souvient des tensions entre Trump et lui qui ont été largement commentées dans la presse américaine.

Moment hors du temps dans un club de jazz

Ces quelques jours en Amérique auront été également marqués par un passage en Nouvelle-Orléans où Emmanuel Macron a pu faire des bain de foule festifs sous la protection de ses gardes du corps, un dîner avec le chorégraphe français Benjamin Millepied, l'époux de Natalie Portman, et Claude Lelouch et un passage dans un club de jazz mythique, le Blue Nile. Une scène qui a fait halluciner les agents du Secret Service. Le président français s'est frayé un chemin dans la salle bondée pour se mettre à danser, galvanisé par le public. Son épouse, elle, a préféré rester à l'extérieur : "On ne sait jamais ce qui peut arriver", dira-t-elle, comme le rapporte Paris Match. Une méfiance naturelle qu'elle avait déjà ressentie lors de son énorme meeting de l'entre deux tours au printemps dernier.

Un périple américain dont Emmanuel Macron est revenu avec l'idée d'avoir consolidé l'alliance entre les deux pays et d'avoir réclamé en personne des aménagements économiques précis. Les résultats de ce voyage seront visibles désormais dans les semaines à venir...

