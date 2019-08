Brigitte Macron au G7 : dernière journée plage avec Melania Trump

Clap de fin pour le G7 de Biarritz. Ce 26 août 2019, au dernier jour du rendez-vous rassemblant les sept plus grandes puissances mondiales, Brigitte Macron et ses homologues se sont réunies une dernière fois au bord de l'eau. Toujours aussi complice avec Melania Trump, la première dame a cette fois-ci joué les guides touristiques sur la plage de la Côte des Basques.

Une fois encore, en robe à poches et escarpins marron, l'épouse d'Emmanuel Macron avait misé sur un look signé Louis Vuitton pour cette troisième et dernière journée du G7. De son côté, la First Lady avait opté pour une tenue plus classique et féminine en robe mi-longue Azzedine Alaïa. En compagnie des autres conjoints des chefs d'État, dont Jenny Morrison, la femme du Premier ministre de l'Australie, Cecilia Morel, femme du président du Chili, Akie Abe, la femme du Premier ministre du Japon, ou encore Adele Malpass, femme du président de la Banque mondiale, Brigitte Macron et Melania Trump ont notamment rencontré des enfants pour parler protection des océans.