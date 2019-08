Brigitte Macron sans son attelle et élégante en robe courte face à Poutine

C'est officiellement la fin des vacances pour Emmanuel et Brigitte Macron. Le président de la République et son épouse ont reçu lundi 19 août 2019 Vladimir Poutine au fort de Brégançon, leur résidence d'été. L'homologue russe d'Emmanuel Macron est arrivé en grandes pompes dans un hélicoptère aux couleurs de la Russie. Il a remis lors de son arrivée un bouquet de fleurs à Brigitte. La première dame n'était pas remise de sa petite mésaventure - elle s'est blessée lors d'une chute en bateau -, mais elle a cependant enlevé son attelle, le temps d'accueillir le président russe.

Dans une robe bleue courte (et zippée !) signée Louis Vuitton, Brigitte Macron affiche une forme olympique et ne semble plus trop souffrir du bras. A la fin de leur séjour dans le sud de la France, le couple présidentiel apparaît en effet revigoré et bronzé. Après trois semaines de semi-repos - leur calendrier de vacances est inconnu mais on sait tout de même qu'ils ont visité l'Abbaye du Thoronet et se sont rendus dans une pizzeria de Cavalière - le couple est fin prêt pour cette rentrée, et pour recevoir le président russe.

Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait à Moscou en mai 2020 pour assister aux célébrations en Russie du 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. L'AFP rapporte que le président français a plaidé pour un rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, dont les relations sont compliquées, appelant à retrouver la "confiance" dans un ordre international en "recomposition".

La parenthèse jet-ski n'est plus qu'un lointain souvenir donc pour le couple. Au programme de cette rentrée, Emmanuel Macron prépare le prochain sommet du G7 qui se tiendra à Biarritz et Brigitte... redevient professeur !