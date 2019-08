Brigitte Macron au G7 : bise amicale à Donald Trump pour la photo de famille

La photo de famille du sommet du G7 à Biarritz a donc rassemblé : le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président rwandais Paul Kagame, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et sa femme Akie Abe, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président américain Donald Trump et sa femme Melania Trump, le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron, la Chancelière allemande Angela Merkel, le président sénégalais Macky Sall, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le président chilien Sebastian Pinera et sa femme Cecilia Morel, le Premier ministre italien Giuseppe Cont, le président du Conseil européen Donald Tusk et sa femme Malgorzata Tusk. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président de la Banque mondiale David Malpass et sa femme Adele Malpass, le Premier ministre australien Scott Morrison et sa femme Jenny Morrison, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, le secrétaire général de l'OCDE, Jose Angel Gurria, et le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina.