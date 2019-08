Brigitte Macron : Épaules dénudées et robe rouge, Melania Trump tout en blanc

Durant des mois, Brigitte Macron a soigneusement préparé le sommet du G7 qui s'est ouvert le samedi 24 août 2019 et qui s'achève ce lundi 26 août. La première dame avait à coeur de réussir l'accueil des conjointes des chefs d'État et dirigeants. Une organisation millimétrée qui a conduit Brigitte Macron et ses homologues jusqu'au village d'Espelette le dimanche 25 août, réputé pour ses fameux piments et ses espadrilles, dont l'épouse d'Emmanuel Macron est une grande amatrice.

Ainsi, entourée de la First Lady Melania Trump mais également d'Akie Abe, la femme du Premier ministre du Japon Shinzo Abe, Malgorzata Tusk, la femme du président du Conseil européen Malgorzata Tusk, Jenny Morrison, la femme du premier ministre australien Scott Morrison, Cecilia Morel, femme du président du Chili Sebastian Pinera Adele Malpass, épouse du président de la Banque mondiale David Malpass, Brigitte Macron a choisi de passer sa journée dans une robe rouge aux épaules dénudées. Une référence directe au Pays basque.

Partageant, comme toujours, une belle complicité avec Melania Trump, la première dame avait choisi de porter des talons, tandis que l'épouse de Donald Trump avait misé sur des chaussures plates. Arrivée en jaune à Biarritz le samedi 24 août, puis élégante dans une robe Gucci pour un dîner "informel" – qui s'est déroulé au phare de Biarritz et pour lequel Brigitte Macron portait une robe chic crème –, Melania Trump avait cette fois-ci opté pour un look entièrement blanc composé d'une robe sans manche Calvin Klein, de chaussures Louboutin et d'un sac Hermès.