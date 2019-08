Melania Trump en jaune pour son arrivée à Biarritz, avant un sommet tendu

Les discussions promettent d'être animées entre Emmanuel Macron et Donald Trump, mais pas entre leurs épouses, Brigitte et Melania qui s'apprécient et sont sans aucun doute heureuses de se retrouver.

Ce samedi 24 août 2019, le président américain de 73 ans et son épouse de 49 ans ont atterri après 13 heures sur le tarmac de l'aéroport de Biarritz, pour le sommet du G7 qui se tient jusqu'au lundi 26 août. Pour cette nouvelle venue en France, Melania Trump a opté pour une robe jaune sans manche parsemée de touche tie and dye. Une création signée Calvin Klein, associée à une paire d'escarpins roses Louboutin, qui n'a pas manqué de faire parler. Après avoir découvert la tenue de la First Lady, certains y ont vu une référence à l'actualité française de ces derniers mois et les Gilets jaunes. Simple hasard stylistique ?