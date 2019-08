Brigitte Macron au G7: de jean baskets à robe chic pour un rendez-vous au sommet

Du 24 au 26 août 2019 se déroule le sommet du G7 à Biarritz. Un rendez-vous de trois jours sous très haute surveillance qui rassemble la France, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Allemagne et l'Italie.

Dans la soirée du samedi 24 août, un dîner a été organisé au phare de Biarritz. Emmanuel Macron était accompagné de son épouse Brigitte Macron afin d'accueillir leurs invités, dont les premiers sont arrivés peu avant 20 heures. Pour ce premier rendez-vous collectif, auquel les conjoints des dirigeants étaient conviés, Brigitte Macron a opté pour une tenue très classique et élégante, une robe droite aux manches longues, dans les teintes beiges. La première dame portait également des escarpins marrons. Récemment blessée à l'épaule droite suite à une chute en bateau survenue pendant ses vacances au Fort de Brégançon, Brigitte Macron ne portait pas d'écharpe d'immobilisation mais a pris soin de garder son bras très droit afin de le ménager.

Le couple présidentiel français a ainsi reçu Donald et Melania Trump. Arrivée dans une robe jaune Calvin Klein à l'aéroport de Biarritz quelques heures plus tôt, la First Lady a cette fois-ci opté pour une toilette Gucci associée à une paire d'escarpins argentés Louboutin. Brigitte et Emmanuel Macron ont également accueilli le Premier ministre britannique Boris Johnson, la Chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et sa femme Akie Abe, le Premier ministre italien Giuseppe Conte, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président du Conseil européen Donald Tusk et sa femme Malgorzata Tusk.

Un cocktail a d'abord été organisé aux alentours de 20h, avant que le dîner "informel" entre chefs d'Etats et de gouvernements ne prenne le relais. Le dîner réalisé par Cédric Béchade, chef du restaurant L'Auberge basque à Saint-Pée-sur-Nivelle, qui a pour l'occasion accompagné en cuisine le chef de l'Elysée, Guillaume Gomez, était composé de la piperade contemporaine de Cédric Béchade ou encore d'un marmitako de thon rouge de ligne des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz. Brigitte Macron et les autres premières dames ont poursuivi la soirée ensemble.