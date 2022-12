Brigitte Macron aux Etats-Unis : complice au restaurant avec Jill Biden et accueil de star !

Emmanuel et Brigitte Macron poursuivent leur périple américain avec enthousiasme, malgré la pression qui pèse sur les épaules du président français. Arrivés dans la nuit du 29 au 30 novembre 2022 à la base d'Andrews, dans le Maryland, le couple profite de ce séjour pour renforcer les liens entre les deux pays.

La dernière fois que le dirigeant français s'était rendu aux Etats-Unis, c'était sous la présidence de Donald Trump lors de son précédent quinquennat en 2018. Cette fois, il est accueilli par Joe Biden, 46e président du pays depuis 2021. "USA ! Un moment pour célébrer l'amitié entre nos deux pays. Un moment pour progresser ensemble dans une période de grands défis", a tweeté en anglais Emmanuel Macron peu après son arrivée. Comme son prédécesseur républicain, le président démocrate a choisi son homologue français pour la première visite d'Etat de son mandat. "Il s'agit de faire honneur à notre plus vieil allié", a dit à des journalistes français un porte-parole de l'exécutif américain, John Kirby.

Cette visite d'Etat de trois jours pleins aux Etats-Unis devrait sceller de manière spectaculaire la réconciliation franco-américaine après une grave crise diplomatique entre les deux proches alliés, malgré quelques remous autour du protectionnisme commercial américain. Coups de canon et hymnes à son arrivée, réunion au coin du feu dans le Bureau Ovale, conférence de presse commune et dîner de gala : Emmanuel Macron a droit à tout l'apparat associé à une visite d'Etat. Il est le premier à qui le président américain réserve un tel traitement depuis son investiture en janvier 2021.

Sous la pluie, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus à la cérémonie en hommage aux soldats inconnus au cimetière national d'Arlington en Virginie le 30 novembre. Selon 20 Minutes, le temps s'est calmé au moment de la Marseillaise pour l'arrivée du président français. Tout de noir vêtu, la première dame de France était plus digne que jamais dans ce lieu où reposent près de 350 000 corps.

Complicité et accueil de star

Le président français et son épouse ont également été invités par Joe et Jill Biden dans un restaurant de la capitale fédérale pour un dîner privé, prélude à l'accueil en grand apparat de jeudi à la Maison Blanche. Les deux couples présidentiel ont mangé le soir venu en tête à tête dans un chic restaurant italien spécialisé dans les produits de la mer, le Fiola Mare à Washington. La complicité entre les deux First Ladies est probante, les deux femmes partageant le fait d'être toutes deux des anciennes enseignantes.

Plus tôt dans la journée, Brigitte Macron a fait une visite de la Duke Ellington School of the Arts de Washington, où on lui a réservé un accueil de star !