Brigitte Macron, en total look beige, débarque aux Etats-Unis avec Emmanuel : programme chargé prévu !

Emmanuel Macron est arrivé dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 novembre 2022 accompagné de son épouse Brigitte Macron à Washington pour une visite d'Etat qui mêlera les fastes de la Maison Blanche aux discussions stratégiques avec Joe Biden sur la guerre en Ukraine et le protectionnisme commercial des Etats-Unis. Un planning chargé les attend sur place et la première dame française n'est pas en reste.

Ce séjour succède à celui qui avait eu lieu en 2018, sous la présidence de Donald Trump et doit montrer que les relations entre le locataire de la Maison-Blanche et celui de l'Elysée sont bonnes, un an après le différend diplomatique causé par les sous-marins australiens.

Le président français entend évoquer avec son homologue américain le plan massif de soutien à la transition énergétique, ou Inflation Reduction Act (IRA), qui accorde de généreuses subventions aux véhicules électriques, batteries ou énergies renouvelables à condition qu'ils soient "made in America". L'exécutif américain ne tarit pas d'éloges à l'égard du "leadership", de "l'expérience" et de "la sagesse" du président français. "Au cours de la dernière année, la France a été littéralement au coeur de chacune des questions de sécurité nationale qui comptent pour les Américains et pour nos alliés", a insisté John Kirby, porte-parole du département de la Défense des États-Unis.

Programme chargé et passionnant pour la première dame de France

Arrivée dans un total look beige tirant sur le jaune, du manteau aux escarpins en passant par le pull et le pantalon à pince, Brigitte Macron, experte de l'élégance à la française, était radieuse malgré le vol et le décalage horaire. Selon les informations du magazine Gala, ce mercredi 30 novembre, la first lady visitera la Duke Ellington School of the Arts, avant de retrouver son époux pour plusieurs engagements et un dîner amical avec le couple présidentiel américain, dans un restaurant de la ville.

Le jeudi, accompagnée de Jill Biden, elle visitera le Planet Word Museum, un musée interactif dédié aux mots et au langage, une visite parfaite pour ces deux femmes qui sont toutes deux anciennes enseignantes ! Puis, la mère de Laurence, Sébastien et Tiphaine Auzière se rendra au National Museum of African American History and Culture et sera conviée en fin de journée à un dîner d'Etat à la Maison-Blanche. Pour leur dernier jour du couple présidentiel français, direction La Louisiane avec les visites du lycée français de La Nouvelle-Orléans et du musée de la Seconde Guerre mondiale. Des déplacements durant lesquels le duo retrouvera des personnalités telles que l'astronaute Thomas Pesquet, le PDG d'Iliad Xavier Niel ou encore le chorégraphe et danseur Benjamin Millepied, célèbre époux de l'actrice oscarisée Natalie Portman !