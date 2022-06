Thomas Pesquet a pris 3cm dans l'espace... avant de tout reperdre !

Ce qui se passe dans l'espace reste dans l'espace. C'est en tout cas ce qu'a assuré le célèbre astronaute Thomas Pesquet, qui a croisé les astres de très près en restant 200 jours en orbite dans la station spatiale internationale ISS. Une expérience qui lui a réservé de nombreuses surprises, dont certaines qu'il a dévoilé le mercredi 1er juin 2022 à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans de la Fondation Air France.

Pour célébrer le bel âge, la Fondation Air France avait effectivement organisé une simulation de vol avec une trentaine d'enfants atteints de différents handicaps, accompagnés de leurs parents, en partenariat avec l'association L'Envol. Invité à discuter avec cette petite foule, Thomas Pesquet a notamment révélé qu'il avait pris 3cm de taille supplémentaire au cours de sa mission dans l'espace, comme le rapporte le journal quotidien Le Parisien.

Si on laisse couler de l'eau, elle vole

"Comme la colonne vertébrale s'étire là-haut, le corps grandit, explique ainsi Thomas Pesquet. Mais une fois sur terre, j'ai retrouvé ma taille normale." Dans l'espace, les réalités de notre quotidien ne sont plus du tout les mêmes. Tout devient différent, même la façon dont les astronautes s'alimentent. "Si on laisse couler de l'eau, elle vole, confirme le héros des étoiles. On a des contenants avec des tuyaux pour boire. On a parfois des sirops. C'est plutôt bon. Mais on n'a pas de champagne !"

Les bulles ont coulé à flot, le 8 novembre 2021, quand Thomas Pesquet a foulé le sol de notre planète, de retour de sa mission intergalactique. C'est avec plaisir qu'il a prêté main forte à l'association L'Envol, qui s'occupe de 5000 enfants en France et organise des séjours adaptés pour les familles. "Je me revois à travers eux quand j'étais petit, conclut l'époux d'Anne Mottet. Ils ont des étoiles dans les yeux. Cela sème une graine pour plus tard. Aujourd'hui, ces métiers s'ouvrent à tous les profils. En ce moment, on recrute une promotion avec beaucoup de filles dans l'aérospatial. Il existe de beaux métiers dans ces secteurs, dont certains adaptés au handicap. Bien sûr, il existe des critères drastiques pour devenir pilote ou astronaute. Mais en ce moment, on réfléchit à la façon dont on peut adapter ces métiers pour qu'ils soient accessibles à tous..."

