Thomas Pesquet : Pourquoi a-t-il dû porter une couche pour son vol retour ?

Thomas Pesquet est revenu de sa deuxième mission spatiale qui a duré 199 jours précisément. Un retour sur la terre ferme effectué grâce à la capsule Dragon de Space X. Une vertigineuse descente vers la Terre, du côté de la Floride aux Etats-Unis, freinée par l'atmosphère puis par d'immenses parachutes. Le scientifique âgé de 43 ans a toutefois été contraint de porter une couche pour ce vol retour...

En effet, comme le rapporte le magazine Gala qui relate le séjour dans l'espace de Thomas Pesquet et son retour au bercail, on découvre que celui-ci s'est retrouvé dans une drôle de situation. "Une panne des toilettes a obligé le Français et les trois autres occupants (le Japonais Akihiko Hoshide et les deux Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur) à porter des couches pendant les quelque vingt heures qu'a duré leur retour sur Terre. Pas toujours facile la vie d'aventurier de l'espace", écrivent nos confrères. Nul doute que l'anecdote a sans doute beaucoup amusé Anne, la compagne de Thomas.

A la sortie de sa capsule, Thomas Pesquet a d'ailleurs apprécié d'emblée l'hygiène irréprochable de ceux venus l'aider à s'extraire. "Ils sentaient super bon la lessive et le savon, ce qui veut dire que, nous, on sentait pas forcément très bon...", a-t-il confié, amusé. Heureusement pour lui, il a assez vite pu retrouver les joies d'une vraie salle de bain. En conférence de presse, le 12 novembre, il relatait son plaisir immense de reprendre une douche à la verticale. Ses collègues lui avaient parlé de cette "expérience marrante" de la douche du retour. A la différence de celles, dans la station, où "les gouttelettes vont dans tous les sens", il a eu "l'impression d'une expérience surnaturelle", avec "ces gouttes et cette eau qui coulent dans le même sens."

Thomas Pesquet, qui envisage déjà d'aller sur la Lune comme il l'a révélé sur Twitter, a d'abord été rapatrié à Houston au Texas pour de premiers examens avant de prendre un avion pour Cologne, en Allemagne, afin de rejoindre le Centre d'Entraînement des Astronautes. Tout le mois de novembre il va se remettre en forme progressivement. Au programme ? De la kiné, de la piscine, de la marche à petit rythme, du vélo d'appartement...

Gala, édition du 18 novembre 2021.