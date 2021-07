Thomas Pesquet veut briser la monotonie à bord d'ISS : il appelle les internautes à l'aide

Même lorsque l'on est astronaute, on peut trouver le temps de s'ennuyer. Thomas Pesquet est parti depuis le 23 avril à bord de SpaceX, la capsule construite par l'entreprise du visionnaire Elon Musk. Installé à bord de l'ISS, il dispose d'un emploi du temps pour le moins conséquent. Entre le travail et les courts moments de détente, l'astronaute de 43 ans trouve quand même le moyen de s'ennuyer, comme il l'a indiqué sur ses réseaux sociaux.

Véritable star sur Twitter (1,2 million d'abonnés) et Instagram (2 millions d'abonnés), le compagnon d'Anne Mottet a fait part de son léger spleen dans une publication postée le 26 juillet. "Déjà 94 jours à bord de la Station spatiale internationale. Malgré tout ce qui rend cette aventure complètement magique, la routine a fatalement tendance à s'installer (on est humains)...", concède-t-il.

Malgré le salaire confortable et les nombreux avantages dont il dispose, Thomas Pesquet commence déjà à trouver le temps long et, pour y remédier, il a trouvé une idée assez originale : faire appel aux internautes. "Qu'est-ce que VOUS feriez si vous étiez à bord d'une Station spatiale ? Envoyez vos idées !", lance-t-il. Il n'en fallait pas plus pour motiver les abonnés de l'astronaute qui se sont creusés la cervelle pour trouver des réponses originales.

Sur Twitter, le message a été liké des milliers. Si un célèbre compte spécialisé dans le basket lui a proposé un apéro, le compte de BFMTV - La Matinale en a profité pour lui faire une proposition. "Je proposerais à la matinale de BFMTV un direct pour partager mes envies ?! Chiche Thomas?", ont-ils répondu.