Diaporama Thomas Pesquet : Pourquoi a-t-il dû porter une couche pour son vol retour ?

3 / 12

L'équipe de l'ISS (Thomas Pesquet, R. Shane Kimbrough, K. Megan McArthur, Akihiko Hoshide, Pyotr Dubrov, Mark Vande Hei) est parvenue à faire pousser des poivrons verts et rouges dans l'espace, et présente ainsi le premier tacos spatial ! © Cover Images via Zuma Press/Bestimage