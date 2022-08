Natalie Portman témoigne tout son amour à Benjamin Millepied : doux mots pour un grand cap

"Il a fallu apprendre à nous connaître"

C'est lors du tournage du film Black Swan que Natalie Portman et Benjamin Millepied se sont rencontrés en 2009. L'américaine y incarnait Nina Sayers, Le Cygne Blanc et la belle Princesse Odette tandis que le Français jouait David, le prince Siegfried. Après des fiançailles en décembre 2010, les deux tourtereaux se sont mariés sur le côte de Big Sur en Californie le 4 août 2012. Ils ont également donné naissance à deux enfants : un garçon Alpeh, né le 14 juin 2011 et une fille Amalia née le 22 février 2017. Dans une interview accordée à Marie Claire en 2014, Benjamin Millepied était revenu sur sa rencontre avec l'actrice de 44 ans : "Il a fallu apprendre à nous connaître, mais Natalie est quelqu'un qui comble mes souhaits... Elle a une intelligence rare, et c'est extrêmement séduisant. Natalie possède cette intelligence alliée à une grande sophistication physique et morale."

Natalie Portman et Benjamin Millepied ont également vécu un temps à Paris lorsque le danseur était directeur de la danse de l'Opéra de Paris de 2014 à 2016 avant de retourner à Los Angeles ensuite. Une parenthèse française que l'actrice n'a pas très bien vécue comme elle l'a fait savoir chez Jimmy Kimmel en 2016 : "Les gens à Los Angeles sont plus libres. Les Français sont très critiques, à Paris tout du moins, sur votre apparence et votre personnalité. Vous ne porterez jamais une tenue de sport dans la rue ou un short aux couleurs criardes. C'est bien de revenir là où tout le monde peut juste être libre." En tout cas, après dix belles années de vie commune, Natalie Portman et son chéri ont encore de bien belles années devant eux !