Brigitte Macron impériale en robe blanche échancrée, tellement complice avec Jill Biden aux Etats-Unis

Voyage diplomatique qui a pour but de resserrer les liens entre la France et les Etats-Unis, la visite américaine d'Emmanuel Macron est scrutée par tous. Pour assurer cette mission importante après les tensions diplomatiques liées à la crise des sous-marins australiens en 2021, le président de la République peut compter sur le soutien de son épouse Brigitte Macron. Lors du grand dîner d'Etat organisé à la Maison-Blanche ce jeudi 1er décembre 2022, la première dame a joué son rôle avec une élégance et une assurance qui prouvent à quel point elle est à l'aise dans ses fonctions de First Lady pour ce deuxième quinquennat.

Au cours de ce séjour, Brigitte Macron ne cesse de ravir par ses choix stylistiques. Total look beige pour l'arrivée, couleurs automnales pour les excursions avec son homologue américaine... Pour cette grandiose occasion, elle a fait appel sans surprise aux talents de sa maison de couture favorite : Louis Vuitton. C'est ainsi qu'elle est apparue radieuse dans une robe longue blanche, laissant voir, grâce à la discrète échancrure, ses jambes longilignes chaussées dans des escarpins blancs pointus. Si le col de sa tenue est haut, il est agrémenté de broderies argentées que l'on retrouve aussi au niveau de la ceinture. Avec son mari, elle a été chaleureusement accueilli par ses hôtes : Joe et Jill Biden. La femme du 46e président des Etats-Unis ne cache pas sa complicité avec sa consoeur française, elle qui a été également enseignante par le passé. Le blanc, une couleur sûre qu'elle avait déjà choisie en 2018 lors de son précédent dîner d'état, mais avec Donald et Melania Trump.

Un roman d'amitié

Durant ce repas, Joe Biden s'est risqué à quelques mots de français, tandis qu'Emmanuel Macron a osé tutoiement et gestes d'affection. Cette "bromance" - contraction de deux mots américains, "brother" et "romance" - a plus de retenue que les grandes manifestations d'amitié que le dirigeant français avait affiché en 2018 face à Donald Trump. Comme à son habitude avec ses alliés, Emmanuel Macron a glissé du vouvoiement au tutoiement, tandis que le président américain s'est réjoui d'avoir pu, la veille, s'échapper pour un rare dîner en ville avec leurs épouses Brigitte Macron et Jill Biden.

Au cours de ce dîner de gala en présence de nombreuses et variées personnalités politiques ou artistiques, le menu signale toutefois que l'affection diplomatique s'arrête là où commence la fierté gastronomique : n'ont été en effet servis que des vins et fromages "made in USA". Qui dit voyage d'Etat dit aussi échanges de cadeaux lourds de sens. Pour la France, le présent ne pouvait être que romantique : un vinyle de la bande originale du film Un homme, une femme. L'Elysée affirme que Joe et Jill Biden sont allés voir cette oeuvre de Claude Lelouch lors de leur premier rendez-vous galant. Avec évidemment des coupes de champagne trinquées avec un enthousiasme non dissimulé. Un véritable roman d'amitié !