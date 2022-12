Brigitte Macron ultra élégante à la Maison Blanche : look automnal au bras d'Emmanuel, Jill Biden flashy

C'est l'un des séjours diplomatiques les plus importants de l'année qui se déroule en ce moment-même pour Emmanuel Macron : arrivé à Washington en compagnie de sa femme Brigitte, le président français a retrouvé Joe Biden dans la capitale américaine pour évoquer en tête-à-tête, jusqu'à vendredi, les différents sujets de politique mondiale qui ont défrayé la chronique cette année.

Et autant dire qu'entre le Covid-19, l'environnement, la guerre en Ukraine et récemment les tensions au Moyen-Orient, les sujets étaient particulièrement nombreux ! Selon leurs conseillers, tous les deux auraient discuté environ 45 minutes, dépassant largement l'horaire prévu, mais balayant ainsi toute l'année écoulée.

Jill Biden et Brigitte Macron au top de la mode

Un moment privilégié, survenu après leurs retrouvailles officielles devant la Maison-Blanche plus tôt dans la journée. Accompagnés de leurs femmes, Brigitte Macron et Jill Biden, les deux présidents, qui ont dîné ensemble la veille, se sont échangé différents mots agréables, tandis que les premières dames pouvaient montrer tout leur sens de la mode. Et particulièrement l'épouse du président réélu en 2022, qui portait pour l'occasion une robe vert bouteille recouverte d'un manteau gris et accompagnée d'escarpins noirs.