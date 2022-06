Brigitte Macron et Letizia d'Espagne, duo de charme pour un dîner très attendu

Partout où elle passe, Brigitte Macron est classe. Après un détour par l'Allemagne, où avait lieu ces derniers jours le sommet du G7 et où la Première dame a fait preuve encore une fois d'un style inégalable, Brigitte Macron a mis le cap sur l'Espagne avec le président. Au programme : le 32ème sommet de l'OTAN, organisé à Madrid pour célébrer les 40 ans d'adhésion de l'Espagne à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, attendu ces mercredi 29 et jeudi 30 juin.

Avant d'entamer la partie sérieuse et solennelle de ce rendez-vous, Letizia et Felipe d'Espagne ont tenu à organiser un dîner de gala au palais de la Zarzuela en guise d'accueil. Les chefs d'Etat de nombreux pays ont répondu présent, à l'image d'Emmanuel Macron, venu au côté de Brigitte Macron. Pour cette rencontre, la Première dame avait opté pour une magnifique robe vert-bleu fluide à manches longues légèrement bouffantes dont la longueur au niveau du genou mettait ses jambes en valeur.

Face à elle, une rivale de taille en la personne de Letizia d'Espagne. La reine consort, dont les premiers pas au sein du clan royal sont loin d'avoir été faciles, portait elle aussi une élégante robe noire sans manche, décorée de deux grands noeuds sur le devant et signée The 2nd Skin Co, griffe espagnole. Letizia est d'ailleurs proclamée reine du recyclage, à l'image de sa comparse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, puisqu'elle l'avait déjà portée en octobre dernier à l'occasion de la remise des prix Princesses des Asturies. Brigitte Macron et Letizia d'Espagne ont donc fait sensation. Felipe VI et Emmanuel Macron n'avaient d'ailleurs d'yeux que pour elles. Le président français s'est même permis un baise-main en guise de salutation à la reine d'Espagne.

Les autres femmes, compagnons ou maris des chefs d'Etat avaient eux aussi fait le déplacement, comme Jill, femme de Joe Biden, président des Etats-Unis. L'Américaine est même arrivée avec un peu d'avance. La veille, elle se trouvait déjà en compagnie de Letizia pour rendre visite au siège d'une association de lutte contre le cancer, dans laquelle elle est très engagée depuis la mort de Beau, son beau-fils, emporté par une tumeur au cerveau à seulement 46 ans. Elle aussi s'était mise sur son 31 pour le dîner et arborait un sublime tailleur pantalon crème. La concurrence est rude.