Kate Middleton ressort son look de fiançailles, 11 ans après !

La duchesse de Cambridge aurait-elle accompli l'ultime acte de recyclage mode ? Connue et appréciée pour être raisonnable côté garde-robe, Kate Middleton est allée jusqu'à ressortir une blouse vieille de... 11 ans ! Et pas n'importe quelle blouse, puisqu'il s'agit de celle qu'elle avait porté pour la séance photo célébrant ses fiançailles avec le prince William, en novembre 2010. Une sortie des placards qui survient quelques jours seulement après l'anniversaire de mariage des Cambridge.

Dans le cadre du lancement du livre photo Hold Still, tiré du concours qu'elle avait lancé lors du premier confinement, la Britannique de 39 ans a échangé par téléphone avec quelques uns des photographes amateurs finalistes. Sur la nouvelle chaîne YouTube dédiée aux actualités du prince William et son épouse, les internautes ont pu découvrir quelques clichés pris lors de ces appels.

Kate Middleton apparaît alors vêtue de sa blouse crème Whistles, celle-là même qu'elle portait en 2010 pour sa séance photo avec Mario Testino immortalisant ses fiançailles avec le futur roi d'Angleterre. Il y a quelques jours déjà, la mère de George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) avait fait parler d'elle en recyclant sa paire de bottes préférée, qui ne quitte plus ses pieds depuis... 17 ans ! C'est ce qui s'appelle un achat rentable.