Letizia d'Espagne : Rumeurs délicates et désaveu... Son intégration très difficile au sein de la famille royale

Chaque apparition officielle de la reine Letizia d'Espagne est un bonheur pour les yeux. À l'aube de ses 50 ans - elle les fêtera en septembre prochain -, l'ancienne journaliste continue d'assurer les tâches que lui incombe son statut avec raffinement, élégance et style. La mission était pourtant loin d'être gagnée il y a encore quelques années comme le dévoile le nouvel épisode de la série Los Borbones, diffusée sur la plateforme Atresplayer. A l'image de The Crown, le programme met en lumière les zones d'ombre du clan royal d'Espagne, notamment l'arrivée de Letizia au sein de la Couronne. Et on est très loin d'un roman à l'eau de rose.

Son sourire affiché en toutes circonstances cachait une sombre réalité. Voir son fils Felipe s'amouracher de Letizia, déjà divorcée et dont les proches syndicalistes, communistes ou journalistes, entre autres, risquaient de lui poser bien du souci, n'a pas vraiment ravi Juan Carlos, souverain de l'époque avant son abdication. Ce dernier s'est donc livré à une bataille sans merci pour faire tomber celle qui fait pourtant chavirer le coeur de son fils.

Pour le roi, pas de doute, Letizia est une source de problèmes qu'il faut à tout prix évincer. C'est la raison pour laquelle il fait appel aux services secrets pour constituer un dossier en catimini sur la jeune femme. Il découvre notamment qu'un homme a peint un tableau d'elle topless, que le Daily Mail avait dévoilé. Naissent ensuite des rumeurs au sujet d'avortement et de consommation de stupéfiants qui mettent à mal la réputation de Letizia au sein de la famille royale. Seul mot d'ordre pour la principale intéressée : faire bonne figure et tenir le cap par amour, coûte que coûte.

Ces bâtons dans les roues s'additionnent à la méfiance des autres membres de la famille, la reine Sofia et les Infantes Elena et Cristina mais n'empêchent pas l'union de Letizia et Felipe le 22 mai 2004. Une ambiance pas vraiment au top dans de telles circonstances mais qu'importe. L'ex-journaliste savoure son bonheur devant la foule réunie aux abords du palais pour acclamer ce bel événement. Elle a bien fait. Avec courage et patience, Letizia a même pris sa revanche. Les curieux cadeaux et financements reçus par Juan Carlos l'ont poussé vers la sortie, l'Infante Cristina, elle aussi mêlée à d'étranges affaires, affronte le tribunal et se sépare de son époux, à l'image d'Elena. Le 19 juin 2014, Letizia devient reine consort après l'abdication de son beau-père. Une histoire de karma, sans doute.