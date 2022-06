Letizia d'Espagne : Robe en cuir et cheveux noirs... la reine détonne avec un look rock'n'roll !

Comme souvent, Letizia d'Espagne était de sortie seule ce jeudi : la reine avait été invitée à assister à une remise des prix dans la capitale et s'y est rendue sans son mari, le roi Felipe VI , sûrement occupé sur d'autres sujets. Mais pour faire oublier son absence, elle avait mis le paquet niveau look : vêtue d'une robe en cuir noir à 299 dollars et de sandales à talon, elle faisait très rock'n'roll !

Surtout que depuis quelques semaines, celle qui est montée sur le trône espagnol en 2014 a refait sa couleur de cheveux et a choisi un ton bien plus sombre pour cacher ses cheveux blancs. Alors, entre la robe en cuir et les cheveux noirs, on était presque sur une référence aux plus grands groupes de rock... et cela lui allait vraiment bien !

Une nouvelle Letizia, peut-être ? Cela se pourrait bien, alors que la reine d'Espagne approche des 50 ans, qu'elle aura à la rentrée. Mais ce nouveau look pourrait heurter un peu la population locale, déjà quelque peu en colère contre elle : il y a une semaine en effet, elle avait snobé le grand gala qui rassemblait la plupart des têtes couronnées d'Europe pour l'anniversaire de la jeune princesse Ingrid Alexandra de Norvège. Son mari, Felipe, y était apparu complètement seul, au bras de Catharina-Amalia, l'héritière du trône néerlandais.

Les médias espagnols avaient assez eux aussi peu apprécié cette absence et avaient avancé comme raison la présence de Marie-Chantal de Grèce, avec qui elle est brouillée depuis plusieurs années. La femme de l'héritier grec (qui est également le cousin de Felipe VI) avait en effet réagi sans prendre de pincettes à la vidéo dans laquelle on voyait la reine d'Espagne retirer plutôt violemment le bras que sa belle-mère, l'ancienne reine Sofia, avait passé autour de l'épaule de ses petites filles, Leonor (16 ans) et Sofia (15 ans).

"Aucune grand-mère ne mérite un traitement de ce genre ! Ouah, elle a montré son vrai visage", avait-elle réagi auprès d'un journaliste de Vanity Fair Espagne. Très remontée, la reine espagnole n'aurait pas voulu la croiser en Norvège. Une absence toutefois remarquée, quelques jours après un documentaire peu reluisant diffusé sur elle, et dans lequel elle avait été qualifiée de femme hautaine et accro à la chirurgie esthétique. Bref, une période trouble pour Letizia, qui continue de briller contre vents et marées !