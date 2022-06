Letizia d'Espagne : La reine assure avec son look estival à moins de 50 euros !

Si certaines personnalités ne font pas toujours les bons choix au niveau vestimentaire, pour Letizia d'Espagne c'est un sans-faute à chaque sortie. Ce vendredi 17 juin, la reine a assisté au Conseil d'administration de la Residencia de Estudiantes, qui promeut de nombreux centres culturels importants dans tout le pays. Et pour cette réunion, elle avait choisi une combinaison noire et blanche Mango (à moins de 50 euros !) et des sandales compensées couleur rose pâle.

Une tenue qui, comme d'habitude, allait parfaitement avec sa morphologie et sa pochette Carolina Herrera, choisie pour l'occasion. Seul changement : ses cheveux plus foncés que d'habitude. Presque brune, la reine avait sans doute décidé de changer un peu de tête pour l'été, elle qui est habituée aux teintures mais à qui il arrive régulièrement de laisser ses cheveux blancs en évidence.

Souriante, elle a comme d'habitude été très sérieuse et a parfaitement maîtrisé sa venue, même si elle était en solo, sans son mari le roi Felipe VI et ses filles. Il faut dire qu'il n'est pas dans les habitudes de la femme du souverain de laisser les choses au hasard : à 49 ans, l'ex-journaliste connait parfaitement son travail au sein de la famille royale et maitrise tous les sujets. Ce qui lui a, d'ailleurs, souvent valu quelques critiques... Très sûre d'elle, notamment dans l'éducation de ses filles, elle avait eu du mal à se faire accepter par son beau-père, l'ancien roi Juan Carlos et s'est souvent brouillée avec sa belle-mère, Sofia...

Une scène avait particulièrement choqué le pays : alors que la mère de Felipe VI et des Infantes Cristina et Elena avait posé le bras sur ses petites-filles, Leonor, l'héritière du trône âgée de presque 17 ans et Sofia, 15 ans, Letizia lui avait brutalement poussé le bras devant les caméras de tout le pays, un exemple de plus de leur relation tendue dont elles ne parlent en revanche jamais en public.

Plutôt appréciée des Espagnols, cependant, pour sa classe en toutes circonstances, la reine Letizia sait avoir de l'humour quand il le faut : il y a peu, elle était sortie de sa réserve légendaire en ayant un fou rire avec une femme habillée exactement comme elle. Il lui est également arrivé de connaître quelques petites maladresses, comme le moment où elle avait failli trébucher avec des escarpins, ou celui qu'elle avait connu lorsque toute sa pochette s'était renversée sur un tapis rouge !