Letizia d'Espagne : Petite frayeur en escarpins de 12cm, la reine se montre agile !

La reine d'Espagne multiplie les sorties en ce début d'année. Mardi 8 février 2021, Letizia s'est rendue au Muséum national des sciences naturelles de Madrid pour présider une rencontre entre scientifiques et entrepreneurs, sur le thème "Briser les plafonds de verre : les femmes scientifiques, du laboratoire à l'entrepreneuriat". L'occasion pour l'épouse du roi Felipe VI de dévoiler un nouveau look moderne et pointu.

La "reine" du recyclage a encore frappé en ressortant son pantalon en cuir Uterqüe, ses escarpins noir Magrit et sa pochette Reliquia, parfaitement assortie à son col roulé. L'ancienne journaliste de 49 ans est également économie côté bijoux puisqu'elle a offert une nouvelle sortie à ses boucles d'oreilles de la marque espagnole éthique Gold&Roses. Les Madrilènes ont tout de même eu droit à une nouveauté avec sa jolie veste signée Boss ! Côté mise en beauté, le naturel est toujours de mise, avec quelques mèches blanches pleinement assumées.

A peine arrivée au musée, Letizia d'Espagne s'est fait une petite frayeur en voyant son talon se défaire de son escarpin (voir diaporama). En véritable professionnelle des talons de 12cm, la reine a rapidement rattrapé le coup en se rechaussant discrètement. Début janvier déjà, elle avait fait face à un couac vestimentaire en pleine cérémonie officielle au palais royal de Madrid : sa jolie broche en perles, précieux bijoux appartement à la collection royale, s'était détachée de sa robe pour finir par terre... Heureusement, Felipe VI a pu la récupérer rapidement et ainsi éviter toute casse.

Si le couple souverain enchaîne les engagements officiels depuis plusieurs semaines, nul ne sait qu'on aura lieu la prochaine réunion de famille avec leurs filles : la princesse héritière Leonor et sa soeur, l'infante Sofia (16 et 14 ans). La dernière sortie à quatre remonte au mois d'octobre, pour les prix Princesses des Asturies. En août dernier, Leonor a en effet quitté l'Espagne pour poursuivre ses études secondaires au Pays de Galles, dans une école d'élite.