Letizia d'Espagne amusée par une rencontre cocasse avec une femme... vêtue comme elle !

Letizia d'Espagne s'est offert une bonne tranche de rigolade ce mercredi 4 mai. La reine consort d'Espagne s'est rendue dans l'Ouest du pays, à Mérida plus précisément. Elle était attendue à l'Assemblée d'Estrémadure pour remettre un prix à Immaculada Vivas, professeure de droit civil à l'Université de Séville. Le but ? La remercier et surtout la féliciter pour son travail envers la cause des personnes handicapées. C'est donc au beau milieu d'une réunion du conseil royal sur le handicap qu'Immaculada Vivas a reçu son prix. Mais c'est un tout autre détail qui a attiré les regards et valu un beau moment de complicité entre les deux femmes.

Si en temps normal, Letizia d'Espagne attire tous les regards grâce à ses looks plus travaillés les uns que les autres, elle s'est presque fait voler la vedette aujourd'hui. Pour cause, Immaculada Vivas portait exactement la même robe graphique qu'elle, noire et blanche et ceinturée. Quand les deux femmes ont constaté que leurs tenues étaient identiques, elles n'ont pu s'empêcher de se prendre dans les bras et de rire de la situation. Une rencontre cocasse et inédite immortalisée en photos disponibles dans notre diaporama.

Les porte-monnaie des fans de la famille royale vont pouvoir dire merci à Letizia d'Espagne ! Loin d'avoir fait appel à de grands couturiers dont les pièces sont souvent hors de prix, la femme du prince Felipe VI a shoppé sa robe chez Mango, célèbre enseigne espagnole, pour la modique somme de 49,95€. Le reste de ses accessoires étaient recyclés, comme elle avait déjà pu le faire dans le passé.

En janvier dernier, Letizia avait même porté une tenue que sa propre belle-mère avait endossé des années plus tôt. La maman de Leonor et Sofia s'était affichée dans une magnifique robe signée Valentino, elle était sublime. Autre princesse du style et de l'art du recyclage : Kate Middleton. La duchesse de Cambridge s'est elle aussi récemment dévoilée dans une tenue portée 7 ans plus tôt pour le baptême de sa fille Charlotte. Comme quoi on peut sauver la planète et être une bête de mode.