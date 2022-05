Diaporama : Letizia d'Espagne amusée par une rencontre cocasse avec une femme... vêtue comme elle !

10 / 21

La reine Letizia d'Espagne lors de la remise des Prix Queen Letizia 2021 à l'Assemblée d'Estrémadure à Mérida, le 4 mai 2022. Lors de cette cérémonie, la professeure de droit civil à l'Université de Séville, Inmaculada Vivas a reçu une mention spéciale dans la catégorie "Recherche" pour sa carrière professionnelle dans le travail des personnes handicapées, ainsi que pour sa carrière universitaire et de recherche dans le domaine juridique. La reine et la lauréate portaient la même robe de la marque, Mango. L'objectif de ces prix est d'encourager la promotion des droits des personnes handicapées, l'inclusion sociale, l'égalité des chances, la réadaptation et la prévention des handicaps. La présentation a eu lieu lors de la réunion du Conseil du Conseil royal sur le handicap, qui célèbre cette année son 30e anniversaire.

A prize-winner (Inmaculada Vivas Tesón, Professor at the University of Seville) in the same Mango outfit as Queen Letizia. Queen Letizia attends the 'Queen Letizia Awards 2021' at the Assembly of Extremadura. Merida. May 4th, 2022.