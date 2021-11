Letizia d'Espagne : Incident en pleine réception officielle, gros moment de gêne pour la reine

Les têtes couronnées sont les nouvelles icônes mode ! Letizia d'Espagne jouit de ce nouveau statut... qui lui a malheureusement joué un tour. Victime d'un petit incident lors d'une réception officielle, la reine d'Espagne a révélé le contenu de son sac à main.

Letizia et Felipe d'Espagne poursuivent leur voyage en Suède. Arrivés le 23 novembre 2021, le couple royal enchaîne les sorties et événements. Vendredi 26 novembre, ils ont assisté à une réception donnée en leur honneur par le roi Carl Gustav et la reine Silvia de Suède, à la résidence de l'ambassadeur d'Espagne à Stockholm. Pour l'occasion, Letizia avait une nouvelle fois sorti le grand jeu, en enfilant une robe vert forêt de la marque Cherubina et des souliers à talons noirs. Des boucles d'oreilles De Grisogono et une pochette en fausse peau de reptile Lidia Faro accessoirisaient sa tenue du jour. Cette pochette, Letizia d'Espagne l'a malencontreusement faite tomber, alors qu'elle saluait les invités de ladite réception. Le contenu du sac s'est répandu sur le sol. Letizia s'est baissée et a tout ramassé elle-même, avant que le protocole se presse à son secours. Seuls un rouge à lèvres et deux téléphones ont pu être aperçus par les photographes présents. Hello ! a dévoilé la vidéo de l'incident.