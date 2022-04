Leonor d'Espagne assure à seulement 16 ans : engagement en solo réussi pour la fille de Letizia et Felipe

Leonor des Asturies le sait depuis toujours : elle n'est pas une ado comme les autres ! A 16 ans, l'héritière du trône d'Espagne s'est pourtant mêlée à une foule de jeunes de son âge ce jeudi, pour une conférence sur la sécurité et les réseaux sociaux. Menée dans le lycée Jules Verne, en banlieue proche de Madrid, elle faisait réfléchir les 500 jeunes présents sur leur utilisation d'Internet.

La jeune princesse, sans masque et souriante, a donc pu apprendre des choses et s'est pliée au jeu des selfies que les lycéens lui ont demandé. Vêtue d'un chemisier blanc et d'un jean rose pâle, elle a prouvé qu'elle pouvait parfaitement prendre la suite de ses parents, le roi Felipe et la reine Letizia, d'autant qu'elle ressemble de plus en plus à cette dernière !

L'an dernier, à la même période, elle avait vécu son premier engagement en solo en présidant l'acte de commémoration du 30e anniversaire de l'Institut Cervantes, un événement très officiel où elle avait parfaitement tenu son rôle. Rien à voir cependant avec sa mission cette année, qui était tout de même beaucoup plus tranquille !

Etudiante dans un lycée international en Ecosse depuis la rentrée de septembre, la jeune Leonor n'oublie pas ses obligations dans son pays et multiplie les engagements dès qu'elle revient à Madrid voir sa famille. Actuellement en vacances de Pâques, elle a récemment accompagné ses parents et sa soeur cadette, Sofia, dans une visite aux réfugiés Ukrainiens de la capitale espagnole.

Les deux soeurs, qui se ressemblent de plus en plus, portaient toutes les deux un masque et étaient allées saluer les bénévoles du centre d'accueil, ainsi que les enfants ukrainiens et leurs parents. Un beau geste pour les adolescentes, décidément bien formées à devenir les futures têtes d'affiche de la royauté espagnole.

Prochainement, elle devrait retourner dans son école très "sélect" où elle semble être une excellente élève et où, selon les médias espagnols... elle aurait trouvé l'amour ! En effet, le site Informalia avait expliqué qu'elle était tombée sous le charme d'un autre étudiant étranger de son âge et vivrait une romance adolescente. Une belle rencontre et qui sait, peut-être une grande histoire d'amour !