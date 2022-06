Letizia d'Espagne : Fine silhouette élégante pour une rencontre très scrutée

Letizia d'Espagne a pu mettre un peu de côté le scandale auquel sa fille Leonor est mêlée malgré elle depuis plusieurs mois. Ce lundi 27 juin, la femme du roi Felipe VI, recevait Jill Biden, première dame des Etats-Unis, au sein du palais de la Zarzuela. Les deux femmes ont pris la pose devant la résidence, se serrant la main et rivalisant d'élégance. Si l'Américaine avait opté pour un ensemble tailleur jupe rouge pétant, faisant penser au bleu que portait Brigitte Macron lors de l'investiture de son mari en 2017, Letizia d'Espagne, perchée sur des talons aiguilles, avait tout misé sur une robe chic noir à pois du créateur sévillan José Hidalgo.

Après avoir fait connaissance, les deux femmes ont pris la direction de l'AECC (Association Espagnole contre le Cancer) dont Letizia est présidente. Une cause chère au coeur de Jill Biden, elle-même très impliquée dans la lutte contre cette maladie aux Etats-Unis après la mort en 2016 de Beau, l'un des fils de Joe Biden, d'un cancer du cerveau.

Letizia d'Espagne et Jill Biden ont été reçues par Carolina Darias, ministre de la Santé, l'ambassadeur d'Espagne aux Etats-Unis et l'ambassadrice des Etats-Unis en Espagne, ainsi que le président de l'AECC, la présidente de Madrid et la directrice de recherche de la fondation scientifique de l'Institution. Jill et Letizia ont discuté avec des malades, des proches et des scientifiques des différentes techniques permettant d'atténuer les effets secondaires de certains traitements par le biais d'ateliers de stimulation cognitive.

Jill Biden n'a pas rendu visite à Letizia pour le plaisir d'être ensemble, du moins pas seulement. Ce mercredi 29 juin, à l'occasion des 40 ans de l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN, le pays organise un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'union. Une réunion très attendue après le G7, actuellement organisé en Allemagne, où Joe Biden se trouve avant de retrouver son épouse à Madrid.