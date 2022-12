Diaporama : Brigitte Macron impériale en robe blanche échancrée, tellement complice avec Jill Biden aux Etats-Unis

30 / 34

Déclaration du président des Etats-Unis et du président de la France en ouverture du dîner d'état à la Maison Blanche à Washington le 1er décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage Speeches at the White House State Dinner hosted by the President of the United States on the occasion of the state visit of President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron on december 1st 2022 © BestImage