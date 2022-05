Emmanuel Macron : Pourquoi Brigitte était contre son meeting géant avant la présidentielle

Dans le cercle d'Emmanuel Macron, décrit comme très masculin, il y a quand même une femme, la sienne : Brigitte Macron, commence par dire la journaliste Emilie Tran Nguyen dans C à vous ce 10 mai 2022. La première dame, alliée fusionnelle de son mari, n'était pas favorable à son grand meeting du 2 avril à La Défense Arena à Nanterre, soit une semaine avant le premier tour des présidentielles. L'auteure du livre Résurrection (éditions Stock) et invitée de l'émission, Saveria Rojek, explique les craintes de l'épouse du président, à l'époque en pleine campagne, sur ce grand show politique impressionnant.

"Elle est contre, en tout cas, c'est sa première réaction quand elle arrive dans cette salle qui est pour le coup, gigantesque. Aucun politique n'avait fait un meeting d'une telle taille avant dans une salle fermée", explique l'éditorialiste qui poursuit : "C'est très impressionnant une salle de trente-cinq, quarante mille places qui est vide en plus, sombre. Elle se dit, alors c'est quelque chose d'impulsif, 'si vous le mettez au milieu de tout ça, il peut être la cible d'un fou furieux, d'un attentat. C'est un peu sa première réaction." Des craintes qu'elle va ensuite mettre de côté pour respecter le choix d'Emmanuel Macron, celui "de faire quelque chose que jamais personne n'avait fait auparavant, ça il adore". Elle l'encourage et l'accompagne, ajoute ensuite Saveria Rojek.

D'ailleurs, elle était à ses côtés dans les vestiaires dans les coulisses de ce grand show politique, et de son côté, le président de la République lui a fait, devant ce public nombreux, une puissante déclaration d'amour. Il faut dire que cette campagne, bousculée par l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, a totalement accaparé le chef de l'Etat qui recevait en pleine nuit des appels de dirigeants internationaux, rapporte l'écrivaine politique.

Mariés depuis 2007, Emmanuel et Brigitte Macron forment un couple plus que solide qui a brillé ce samedi 7 mai lors de la cérémonie d'investiture du président. Devant les affres de la politique, ils sont toujours unis, notamment face aux moments de tension comme la journée électorale du second tour et la première dame lui donne toujours son avis avec la plus grande franchise. Si elle l'accompagne dans ses décisions, il lui arrive de poser des limites : comme le fait de se reposer après sa deuxième victoire électorale le 24 avril dernier.