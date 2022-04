Emmanuel Macron : Pourquoi Brigitte a refusé qu'il aille faire la fête après la victoire ?

Le 24 avril 2022, Emmanuel Macron a remporté la victoire une seconde fois après 2017 : il est de nouveau président de la République avec 58,5% des voix, battant Marine Le Pen, cheffe du parti d'extrême droite le Rassemblement nationale. Si la joie est immense pour le camp du chef de l'Etat, les critiques des adversaires n'ont pas tardé après l'annonce des résultats. Paris Match est revenu sur les instants qui ont suivi le moment de la déclaration officielle sur le Champ-de-Mars à Paris, au pied de la tour Eiffel.

"Je trouve indécent d'entendre des représentants de candidats qui ont été battus trois fois de nous expliquer qu'Emmanuel Macron, élu pour la deuxième fois, aurait perdu. C'est lunaire. On ne va pas s'excuser d'avoir gagné !", s'agace auprès du magazine Stéphane Séjourné, patron des députés européens LREM, très proche du chef de l'Etat et compagnon du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Réélu président, Emmanuel Macron sait que le contexte est différent de celui de 2017. La France vit plusieurs crises : celle de la Covid-19, du pouvoir d'achat ou encore de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a dû alors gérer le pays et mener sa campagne en même temps. Après avoir fait son discours, il ne s'est d'ailleurs pas éternisé pour faire la fête auprès de son staff de campagne. Paris Match précise : "Emmanuel Macron a lui-même choisi de se replier à la Lanterne, le pavillon de chasse royal devenu résidence privée des présidents de la République. Quelle drôle d'idée pour célébrer cette victoire !" En 2017, il avait fêté en grande pompe l'événement sur l'esplanade du Louvre.

Si certains font le lien entre le pouvoir très solitaire voire jupitérien qu'il exerce, son épouse et alliée de toujours Brigitte Macron donne ses explications, rapportée par la revue : "[elle] souhaitait qu'il se repose durant cette semaine de transition. Ils ont retrouvé, dimanche soir, une partie de leur famille dans ce lieu où ils ont pris leurs habitudes chaque week-end." Déjà en 2017, il songeait y préparer son investiture : "mais François Hollande n'avait pas encore déménagé ses affaires, selon un proche du couple." Le dirigeant français a décidé donc de faire une pause à Versailles pour préparer la suite de ses "cent jours" et les législatives des 12 et 19 juin. Et du repos, il en avait bien besoin, lui qui a déjà été chahuté sur le marché de Cergy pour une visite qu'il a assuré de A à Z malgré les tensions.

Deux jours après, Emmanuel Macron a pris soin de féliciter ses équipes de campagne avec un discours solennel. Un moment immortalisé en photo par l'incontournable Soazig de la Moissonnière et rapporté par le journaliste politique en charge de l'Elysée pour CNews, Loïc Signor.