Emmanuel Macron cible d'un jet de tomates : Grosses tensions sur le marché de Cergy

Plus que jamais conscient des résultats du vote où le taux d'abstention a atteint 28% et son adversaire d'extrême droite Marine Le Pen, Emmanuel Macron n'a pas hésité à aller au contact dès le début de son nouveau mandat, comme à son habitude. Des déplacements qui peuvent se passer sans encombre, parfois avec des actes dangereux comme se fût le cas à Lyon en septembre 2021. L'agressivité dont il a fait l'objet en ce mercredi en Ile-de-France laisse pantois quant à l'importance de son statut politique. Malgré la tension palpable, les bousculades, le dirigeant français n'a lui pas hésité à poursuivre son déplacement, réclamant du calme et du respect.

Lors de son discours sur le Champ-de-Mars après les résultats du second tour le 24 avril, il avait déclaré : "Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre vous a choisi de me faire confiance pour les 5 années à venir. (...) Ce vote m'oblige" a-t-il continué, s'adressant à ceux qui ont voté pour lui, comme ceux qui se sont abstenus - 17 millions de personnes environ - et ceux qui ont choisi Marine Le Pen. "Leur colère doit trouver une réponse. C'est ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent", a ajouté le président de la République réélu, prêt pour "cinq années de mieux". Sur le terrain face aux Françaises et aux Français, il assure sa mission malgré les comportements choquants de certains.