Brigitte et Emmanuel Macron : Cette grosse tension pour le couple révélée !

Alliée fusionnelle et indispensable du président de la République, Brigitte Macron a accepté avec les honneurs le choix de son mari Emmanuel Macron de se représenter pour un second quinquennat, tirant un bilan positif de son expérience tout en admettant les points difficiles. Elle l'a donc accompagné jusqu'au bout, jusqu'à cette nouvelle victoire du 24 avril 2022, serrant fort sa main sur le Champ-de-Mars devant les partisans et leurs familles, soudées comme jamais. Mais avant d'accéder à ce soir historique, il y a eu des tensions. Le magazine Gala est revenu sur la journée du dimanche des élections.

Après le débat de l'entre-deux-tours, "les conseillers du Président et de son épouse affichaient déjà aussi une certaine confiance", indique Gala. Face à Marine Le Pen, leader d'extrême droite et cheffe du Rassemblement national, il s'est imposé. Certes, l'exercice était moins raté pour la femme politique qu'en 2017, mais la connaissance de ses dossiers du président de la République était manifeste. Cependant, pour le couple présidentiel, il n'était certainement pas l'heure de fanfaronner.

En effet, le chef de l'Etat et sa première dame ont vécu une après-midi de grand stress du vote du premier tour des élections, comme le raconte la revue : "Ils n'oubliaient pas cependant la sueur froide du 10 avril. Brigitte Macron au premier chef. Son portable avait vibré en continu l'après-midi de ce premier tour, après la micro balade qu'elle s'était offerte sur la plage du Touquet avec son mari avant de filer à Paris. Les oiseaux de mauvais augure de tous bords prédisaient Mélenchon au second tour avec Marine Le Pen en tête. Le duo présidentiel s'était finalement retranché à l'étage de l'Elysée, dans les appartements privés, loin de cette fureur angoissée." Finalement, les urnes ont parlé : 28,5% pour le chef de La République en marche, 23,6% pour celle du Rassemblement national et 20,3% pour La France insoumise.

C'est dans ce genre de moments que la solidité de leur relation leur permet d'avancer. Ensemble, ils ont affronté une première campagne en 2017, la crise des gilets jaunes, la Covid-19 ou encore l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Interrogée par TF1 au moment de l'annonce de la victoire au pied de la tour Eiffel, la first lady française avait déclaré : "J'ai du mal à quantifier, c'est un immense honneur. (...) On s'est dit merci parce qu'on est toujours là l'un pour l'autre."