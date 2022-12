Renaud Capuçon taquin avec Laurence Ferrari, blague et déclaration d'amour en direct

Depuis leur mariage en 2009, Laurence Ferrari et Renaud Capuçon tiennent à leur discrétion. L'ancienne présentatrice du 20h et le violoniste ne s'affichent en effet que très rarement à deux et profitent de leur vie privée loin de la médiatisation. Pire, ils n'évoquent presque jamais le sujet, préférant se concentrer sur leurs métiers déjà bien assez prenants.

Mais ce lundi, alors qu'il était invité pour faire la promotion de ses (nombreux) projets, Renaud Capuçon a fait rire le plateau de l'émission C à vous avec une petite blague sur la journaliste de CNews. Répondant à Anne-Elisabeth Lemoine qui lui citait une de ses phrases ("Je suis un violoniste de 46 ans et un chef d'orchestre de 20 ans") en rapport avec leur discussion, le musicien n'a pas hésité à préciser, taquin : "Oui je suis un gamin, je suis un débutant chef d'orchestre, c'est ça qui est génial [...] J'ai dit ça à ma femme, ça lui plaît beaucoup !"

Un boulimique de musique

Une blague qui a fait rire tous les chroniqueurs, presque étonnés que le violoniste aborde le sujet de Laurence Ferrari, lui qui ne le fait quasiment jamais. Reprenant ensuite son sérieux, Renaud Capuçon a expliqué que ses détracteurs lui reprochaient "de faire trop de choses" mais qu'il ne comptait pas s'arrêter ainsi : selon lui, il a trop "besoin de musique".

Une seule chose, alors, pourrait lui faire prendre une pause : si son épouse, un jour, trouvait qu'il en fait trop. "Tant que ma femme est d'accord", a-t-il déclaré, une phrase qui interpellé Anne-Elisabeth Lemoine qui a donc décidé, comme souvent, de mettre les pieds dans le plat. "Ah donc c'est Laurence Ferrari qui décide ?". "Non, elle ne décide pas, mais le jour où elle me dit que c'est trop... voilà", a-t-il plaisanté, un peu gêné.

Apparemment, la journaliste s'accommode donc du mode de vie assez hyperactif de son mari, elle qui travaille également beaucoup entre la télé, la radio et désormais le journal Paris Match, où elle a accepté le poste de rédactrice en chef du service politique. Heureusement, leur petit Eliott (12 ans) est désormais suffisamment grand pour le comprendre. Et il en profite sûrement pour passer du temps avec Baptiste (29 ans) et Laetitia (27 ans), les deux aînés de Laurence Ferrari, nés de sa relation avec Thomas Hugues...