Mariage de Renaud Capuçon et Laurence Ferrari, ultra-chic en blanc : des invités prestigieux, photos du grand jour

Ce 27 janvier 2023, le musicien Renaud Capuçon célèbre ses 47 ans. Un événement qu'il va certainement fêter auprès de son entourage et notamment son épouse Laurence Ferrari. Depuis l'année 2009, le célèbre couple vit sur un nuage de bonheur et près de quinze ans plus tard, ils sont toujours aussi rayonnants à chacune de leurs apparitions. Mais s'il en est une durant laquelle les amoureux étaient plus radieux que jamais, c'est certainement leur mariage. Retour sur cet événement qui a rassemblé de nombreuses personnalités sous le signe de l'amour.

À l'heure du déjeuner, au sein de la mairie du 16e arrondissement parisien le 3 juillet 2009, Renaud Capuçon et Laurence Ferrari s'étaient dit oui ! Le violoniste de 33 ans à l'époque s'est uni à la journaliste et présentatrice qui officiait en ce temps-là sur TF1 et fêtait ses 43 ans deux jours plus tard. Pour l'occasion, les tourtereaux avaient misé sur l'élégance chic, costume et cravate bleu foncés pour lui, veste et robe blanche courte bustier couleur ivoire pour elle. Les cheveux coiffés d'un chignon banane, celle qui tenait les rênes du 20h arborait son plus bel accessoire, son sourire.

Les stars du PAF avaient répondu présentes

La liste des invités était longue, mais personne n'avait manqué l'arrivée glamour de Flavie Flament. L'amie de la mariée et animatrice comme elle sur la première chaîne était ravissante dans une robe type Charleston. A ses côtés se trouvait le réalisateur d'émissions Pierre Quatrefages, avec lequel elle est restée en couple de 2007 à 2013. Claire Chazal a pu féliciter chaleureusement la jeune mariée, tout comme Nikos Aliagas et Christian Lacroix. L'écrivain Philippe Labro ne pouvait rater l'événement puisqu'il était le témoin du marié ! L'ancien ministre Luc Ferry, le chef pâtissier-chocolatier Pierre Hermé, le journaliste Jean-Claude Dassier, l'expert-média Stéphane Ruet, le sénateur LR Pierre Charon ou encore l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon et l'ex-femme de Jean-Luc Lagardère, Bethy, étaient également de la partie.

Quinze ans plus tard...

Après cette noce, Renaud Capuçon et Laurence Ferrari ont accueilli l'année suivante la naissance de leur fils Elliott. La journaliste était déjà maman de deux enfants, nés de sa relation avec Thomas Hugues : Baptiste né en avril 1993 et Laëtitia en mai 1995. L'artiste et la figure du PAF ont trouvé un bel équilibre fait de bonheur mais aussi de compromis. En effet, sur le plateau de C à vous en décembre 2022, il avait déclaré que la seule chose qui pourrait lui faire lever le pied dans son métier passionnant et prenant de violoniste mais aussi chef d'orchestre, c'est si sa femme voulait qu'il ralentisse : "elle ne décide pas, mais le jour où elle me dit que c'est trop... voilà !"