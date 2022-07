Laurence Ferrari : À 27 ans, sa fille Laetitia est le sosie de son célèbre père

Les rares confidences de Thomas Hugues

Depuis son plus jeune âge, Laetitia Hugues peut compter sur ses parents pour lui transmettre leur passion pour leur métier. Ainsi, le journaliste avait confié à Non Stop People qu'à l'époque Laetitia et Baptiste le suivaient sur le plateau de Sept à Huit, qu'il co-animait alors avec Laurence Ferrari. "Ça leur arrivait de gambader dans le décor (...) et en régie", a-t-il fait savoir. De son côté, Baptiste Hugues, lui, est devenu ingénieur du son. "Ils sont quand même un peu derrière la caméra, mais pas forcément devant", a déclaré leur papa fier. Laetitia Hugues a d'ailleurs consacré un de ses projets audiovisuels, L'Absente, à sa mère et plus particulièrement au drame qu'elle a vécue jeune : le suicide de sa mère Bernadette. Depuis, Laurence Ferrari a de nouveau goûté aux joies de la maternité, en devenant la maman d'Elliott en 2010, fruit de ses amours avec son mari Renaud Capuçon.