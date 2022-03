Renaud Capuçon et Laurence Ferrari : Ce qui aurait pu être dévastateur pour leur couple

Il y avait certes Amel Bent et Nolwenn Leroy au concert des Enfoirés, diffusé ce vendredi 4 mars sur TF1, mais pas que ! Les éternels membres de la troupe ont pris sous leurs ailes des petits nouveaux parmi lesquels l'astronaute Thomas Pesquet, le footballeur Kylian MBappé et le violoniste Renaud Capuçon. Ce n'est évidemment pas la toute première fois que le musicien de 46 ans monte sur scène. Depuis le lancement de sa carrière, il se rend dans les quatre coins du monde pour propager son talent et faire profiter de la douce musique qu'il sait si bien jouer au public.

La musique adoucit les moeurs, c'est bien connu, mais les coeurs aussi ! Surtout le sien, depuis qu'il a rencontré la journaliste Laurence Ferrari et qu'ils sont devenus parents d'un petit Elliott : "J'ai rencontré Laurence lors d'un dîner de Savoyards, nous nous sommes mariés et depuis, ma maison est mon nid, mon socle, ma protection. J'étais en recherche de cela. La paternité a également été un cataclysme dans ma vie. Disons qu'il y a eu un avant et un après et que le prisme des visions n'est plus le même", confiait-il à Paris Capitale en 2014.

A l'époque de leur rencontre en 2008, Laurence Ferrari était la star du JT de 20 heures sur TF1. Un rôle en pleine lumière qui aurait pu être fatal pour leur histoire. Comme le confiait si bien Renaud Capuçon dans un portrait que lui consacrait Libération, avoir la tête sur les épaules est indispensable pour ne pas perdre pied : "Ça m'a valu des regards dans le milieu musical français. Ça aurait pu être dévastateur pour nous si on n'était pas ancré dans le sol." Heureusement, Renaud Capuçon et Laurence Ferrari ont fait de leur amour une force.

Si l'on ne connaît rien de la vie de Renaud Capuçon avant son mariage en 2009 avec Laurence Ferrari, la journaliste de 55 ans a vécu de longues années de mariage avec un confrère, Thomas Hugues. Ensemble, les stars de l'information ont eu deux enfants, Baptiste et Laëtitia, avant d'acter un divorce à l'amiable en 2007. Laurence Ferrari a depuis retrouvé l'amour avec Renaud Capucin. Son ex-époux n'est pas en reste. En 2011, il disait 'oui' à la productrice Isabelle Roche.