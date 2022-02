"C'est Amel Bent qui m'a retrouvée" : Nolwenn Leroy raconte sa lourde chute qui n'a jamais été diffusée

Depuis la création des Restos du coeur, de multiples artistes se mobilisent pour récolter des fonds et aider les personnes dans le besoin. Mais avec la crise sanitaire, la difficulté a grimpé d'un cran. Depuis deux ans, les concerts des Enfoirés, enregistrés pour être diffusés à la télévision, n'accueillent plus de spectateurs, pourtant source de revenus inestimable pour l'association. Cela n'empêche pas les nombreuses célébrités engagées, surnommées Les Enfoirés, de se donner à fond et de continuer le spectacle ! Ce vendredi 4 mars, les fans de l'événement n'ayant pas pu assister en direct aux concerts pourront découvrir cette belle réunion sur TF1. Pour l'occasion, Nolwenn Leroy s'est confiée sur le tournage et sur les souvenirs marquants qu'elle garde de toutes les éditions auxquelles elle a participé depuis 2006. Et il y en a une qu'elle n'oubliera pas : une sacrée chute !

Dans les colonnes de Télé 7 Jours ce lundi 21 février, la compagne d'Arnaud Clément s'est livrée sur un petit incident auquel a assisté Amel Bent, également membre de la troupe. Si tout a fini par rentrer dans l'ordre, Nolwenn Leroy s'est fait une belle frayeur : "Une fois, je suis tombée à la renverse d'une rampe qui faisait deux mètres de haut, c'est Amel qui m'a retrouvée" a-t-elle confié. C'est en entendant un "pouc", alors qu'elle était en pleine discussion avec Christophe Maé, que la future maman s'est inquiétée : "Dans le doute, elle est venue voir derrière le rideau et elle m'a vue." Plus de peur que de mal pour la chanteuse bretonne qui a pu reprendre, malgré tout, les enregistrements même si le tableau ayant provoqué sa chute n'a jamais été diffusé.

Amel Bent et Nolwenn Leroy sont très heureuses de se retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Les deux femmes ont tissé une très belle amitié au fil des ans, particulièrement depuis qu'elles sont toutes les deux coachs dans The Voice : "Maintenant on se connaît bien, affirme Amel Bent, toujours dans Télé 7 Jours. On est connectées, on se parle beaucoup de nos vies. Je trouve que Nolwenn est une super maman." Seul le petit Marin, né de sa relation avec l'ancien joueur de tennis Arnaud Clément, peut affirmer ou non cette déclaration !