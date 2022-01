Amel Bent enceinte : son ventre rond tendrement embrassé par sa fille

A 36 ans, Amel Bent est sur un petit nuage. On la retrouve dans le fauteuil de coach de The Voice, sur les ondes grâce à son album Vivante et, par dessus le marché, elle est enceinte de son troisième enfant. Un bébé à venir qui reste logiquement sa priorité.

Depuis qu'elle a annoncé sa nouvelle grossesse, un véritable bonheur après avoir malheureusement été victime d'une fausse couche, Amel Bent poursuit ses activités mais fait aussi en sorte de s'aménager des moments de repos. Quand elle est chez elle, la star peut compter sur sa famille pour se montrer aux petits soins. Outre son mari Patrick, la chanteuse reçoit aussi l'amour de ses filles, Sofia (5 ans) et Hana (4 ans) ; des enfants parfois embêtées dans la cour de l'école en raison de la notoriété de leur maman.

Dans la story de son compte Instagram, dimanche 16 janvier, Amel Bent a posté quelques vidéos d'elle allongée sur son lit, ses filles s'activant en musique à ses côtés. Ses followers ont été complètement charmés lorsque sa petite dernière est venue déposer un tendre bisous sur son ventre rond. Visiblement, elle est pressée de devenir grande soeur à son tour. D'ailleurs, lorsque la chanteuse a appris sa grossesse, ses filles ont vendu directement la mèche à leur papa !

Interrogée par TF1 en octobre dernier, Amel Bent avait évoqué avec sincérité ses peurs concernant cette nouvelle grossesse. L'interprète du tube Ma Philosophie déclarait alors : "Ah bah ça y est, je viens de passer le premier trimestre, et j'ai normalement un bébé qui va naître dans quelques mois. J'ai vécu les trois premiers mois en apnée, en faisant beaucoup trop de prises de sang. (...) Chaque petit changement, chaque petite douleur c'est... 'Est-ce que le coeur bat toujours ?', 'Est-ce que ça va, c'est bien accroché ?', 'Est-ce que je ne vais pas vivre ce que j'ai vécu avant ?'"

Bébé est attendu pour le printemps et, pour le moment, nul doute qu'Amel Bent prépare sa venue avec minutie.