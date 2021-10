Amel Bent : Critiquée par des "gamines" qui embêtent sa fille à l'école, elle réagit

Pas toujours facile de protéger ses enfants, surtout lorsqu'ils sont à l'école. Maman d'Hana et de Sofia (4 et 5 ans), Amel Bent est parfois attristée de voir à quel point les enfants peuvent être cruels entre eux lorsqu'ils sont dans la cour de récréation ou en classe...

Interviewée par Fraîches le 24 octobre 2021, la chanteuse de 36 ans a dévoilé ce que les camarades de classe de sa fille Sofia s'amusaient à lui dire pour lui faire de la peine. "La maternelle, ça ressemble à peu près aux réseaux sociaux puisque c'est pareil, c'est sans filtre à cet âge-là. Il y a des gamines qui disent à ma fille : 'Ah, je n'aime pas ta maman !' Et donc ma fille rentre et me dit : 'Mais pourquoi elles ne t'aiment pas ? Tu les connais maman ?'"

Pour répondre à sa fille, la femme de Patrick Antonelli a trouvé la parade. Faire une comparaison avec... les délicieux croissants de la boulangerie. Astucieuse, elle explique : "Je lui dis : 'Si je vais manger un croissant chez la boulangère et que j'aime pas son croissant, est-ce que ça veut dire que j'aime pas la boulangère ? Les gens font une erreur. Comme ils n'aiment pas ma musique, ils vont au plus vite et disent : 'Ah je ne l'aime pas'", explique-t-elle. "J'ai plus ou moins fait un truc comme ça pour qu'elle comprenne que les gens ne peuvent pas ne pas m'aimer parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent que ce que je leur propose." Un moyen ludique d'expliquer les critiques à sa fillette, déjà passionnée de musique et de chant comme sa maman.