Amel Bent enceinte et "fatiguée" par sa vie de maman : elle se confie sur son quotidien très prenant

Amel Bent, qui a confié avoir fait une fausse couche, s'est épanchée sur son grand combat : l'anxiété. "Je suis devenue ambassadrice d'un programme avec Maybelline New York et l'Unafam qui aide les jeunes à combattre la dépression et l'anxiété. Je ne pensais pas que ça allait être aussi important pour moi de prendre la parole à ce sujet", a déclaré l'interprète de Je reste, qui est aussi revenue sur une remarque qu'elle ne souhaite plus entendre.

"Sur mon poids. C'est toujours la même chose... Dès qu'on maigrit, on a un problème, dès qu'on grossit on a un problème. C'est toujours un problème pour les autres. C'est l'humain qui est curieux et un peu voyeur", a-t-elle déploré.

Consciente de sa chance de faire encore partie des artistes français bankables après 17 ans de carrière, Amel Bent a tenu à remercier ses fans : "Je me sens vernie d'avoir un public comme le mien, qui me soutient depuis tout ce temps parce que ce n'est pas gagné, surtout pour les nanas. Dans ce métier, c'est difficile de tenir la distance, et je sais que je leur dois vraiment un milliard de mercis."