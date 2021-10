Amel Bent victime d'une fausse couche : pourquoi a-t-elle choisi d'évoquer cette épreuve douloureuse ?

Cette épreuve, elle ne la souhaiterait pas à sa pire ennemie. Vedette du portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission Sept à Huit, diffusée sur TF1 le 24 octobre 2021, Amel Bent a dévoilé une bonne et une mauvaise nouvelle. La chanteuse, maman de deux enfants - Sofia, 5 ans et demi et Hana, qui vient de fêter ses 4 ans - est enceinte de son troisième enfant. Mais avant de se réjouir, avant de songer à acheter des petits vêtements ou à repeindre la chambre, l'artiste a traversé une affreuse mésaventure : elle a fait une fausse couche.

Ce sont des épreuves douloureuses que les codes de notre société nous obligent à passer sous silence

Aujourd'hui, Amel Bent peut vivre sa grossesse de manière un peu plus sereine, puisqu'elle a dépassé le premier trimestre. Marquée par la perte d'un enfant, la chanteuse a tremblé pendant plusieurs semaines pour ce nouvel être qui grandissait dans son ventre. Et elle a décidé qu'elle ne resterait pas silencieuse à ce propos. "Si les félicitations me vont droit au coeur, ce sont surtout les partages de vos expériences qui me bouleversent, explique-t-elle sur Instagram, suite à la diffusion de son portrait. Mettre ma pudeur de côté pour me raconter, c'est prendre la parole avec fierté au nom de toutes les femmes, car une femme sur quatre a traversé ou traversera cette terrible épreuve. Continuons de libérer la parole pour que ces tabous n'en soient plus. Ce sont des épreuves douloureuses que les codes de notre société nous obligent à passer sous silence."