Amel Bent enceinte : nouvelles images de son ventre bien rond dans The Voice

Le compte à rebours peut commencer ! Dans les prochaines semaines, les téléspectateurs découvriront le lancement de la nouvelle et onzième saison de The Voice. Comme l'année précédente, Vianney, Florent Pagny, Marc Lavoine et Amel Bent ont été recrutés pour être les coachs de l'émission de TF1. Et c'est ensemble qu'ils se sont réunis pour annoncer l'arrivée des auditions à l'aveugle, enregistrées en novembre dernier.

Le quatuor, avec la complicité de Nikos Aliagas, a tourné pour l'occasion une drôle de vidéo à travers laquelle ils tentent de trouver la meilleure idée pour... réaliser une bande-annonce ! Marc Lavoine s'imagine un polar en noir et blanc, Florent Pagny rêve quant à lui d'un teaser d'époque dans la peau d'un mousquetaire, tandis qu'Amel Bent veut faire le show comme Beyoncé. C'est finalement l'idée de Vianney qui est retenue, à savoir une mise en scène très simple où il accompagne au piano ses copains sur une douce musique. Des images qui mettent dans l'ambiance et qui ont de quoi rendre impatients les fans de The Voice.

Les internautes ont également pu s'arrêter sur les images inédites d'Amel Bent, actuellement enceinte de son troisième enfant. Elle attend cet heureux événement avec son mari Patrick Antonelli, avec qui elle a déjà deux filles, Sofia et Hana, 5 et 4 ans. Très avancée dans sa grossesse, impossible pour la chanteuse de cacher son baby bump bien qu'elle ne le mette pas forcément en avant dans la vidéo relayée sur Twitter.