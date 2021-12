Amel Bent enceinte : sublime avec son ventre arrondi, la coach de The Voice irradie

Grossesse n'est pas synonyme de repos, bien au contraire. Amel Bent le prouve à nouveau en poursuivant l'enregistrement des auditions à l'aveugle de la prochaine saison de The Voice, attendue pour 2022. La chanteuse enceinte de son troisième enfant repart à la recherche de la plus belle voix de France au côté d'une nouvelle coach, Nolwenn Leroy.

Elle est la surprise de The Voice saison 11. Nolwenn Leroy a rejoint Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine parmi les coachs de The Voice. L'interprète de la chanson Brésil, Finistère – titre issue de son dernier album baptisé La Cavale et sorti en novembre dernier – jouera un rôle particulier, auquel elle a fait allusion sur Instagram.

"2022 sera pleine de surprises !!! Je suis très heureuse de rejoindre la famille des coachs de @thevoice_tf1, aux cotés de mes amis Amel, Florent, Vianney & Marc, je serai une coach avec une mission toute particulière... qu'il me tarde de vous faire découvrir... À très bientôt sur @tf1", a écrit @nolwennleroyofficiel en légende d'une photo d'elle avec ses nouveaux collègues. Amel Bent, qui porte une robe noire moulant son ventre de grossesse sur l'image, l'a commentée de trois emojis du coeur rouge.