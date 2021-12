Amel Bent enceinte au concours Miss France : Tenue rose aux épaules dénudées et confidence sur ses filles

Amel Bent est une femme épanouie. Invitée à être jurée du concours Miss France 2022, la chanteuse a fait sensation. Et pour cause, l'artiste est apparue non seulement magnifique mais surtout enceinte !

La mère de Sofia (5 ans) et Hana (4 ans), nées de son mariage avec Patrick Antonelli, était samedi 11 décembre 2021 au Zénith de Caen afin de juger les vingt-neuf candidates régionales qui ont tenté leur chance au célèbre concours de beauté, au côté d'Inès Reg, Delphine Wespiser (Miss France 2012), François Alu (danseur professionnel et juré de Danse avec les stars), Philippe Lacheau, et Ahmed Sylla. Un jury présidé par Jean-Pierre Pernaut.

La chanteuse était resplendissante lors de la cérémonie. Elle portait une tenue rose qui laissait ses épaules dénudées. Elle arborait également un chignon haut. Malheureusement, elle ne s'est pas levée de son siège pour laisser apparaître son ventre arrondi. Elle a en revanche fait quelques confidences sur ses filles qui adorent le concours de beauté. La soirée Miss France les fait en effet rêver comme l'a fait savoir Amel Bent.

Amel Bent, inquiète par sa grossesse

C'est lors de la cérémonie des NRJ Music Awards qu'Amel Bent avait dévoilé pour la première fois son ventre arrondi. L'interprète du tube Le chant des colombes (issu de son nouvel album Vivante) s'était parfaitement illustrée sur le red carpet en portant une robe noire moulante.

La chanteuse de 36 ans, qui a récemment avoué avoir fait une fausse-couche, avait créé la surprise en annonçant sa troisième grossesse lors de son passage dans Sept à Huit en octobre dernier. "Très vite, je commence à ressentir aussi dans les jours qui suivent, d'autres sensations que je connais moins... Ça commence par des crampes au niveau du ventre", avait-elle confié sur sa fausse-couche à la journaliste Audrey-Crespo Mara, avant de poursuivre sur son actuelle grossesse : "J'ai vécu les trois premiers mois en apnée, en faisant beaucoup trop de prises de sang. (...) Chaque petit changement, chaque petite douleur c'est... 'Est-ce que le coeur bat toujours ?', 'Est-ce que ça va, c'est bien accroché ?', 'Est-ce que je ne vais pas vivre ce que j'ai vécu avant ?'"