Nolwenn Leroy amoureuse d'Arnaud Clément, elle l'avait repéré bien avant de le rencontrer...

Cette histoire s'écrit, depuis des années, sur synthétique comme dans la terre battue. En couple avec Arnaud Clément depuis 2008, Nolwenn Leroy a toujours été une grande fan de coups droits et de revers. Et comme beaucoup de gens, elle avait repéré le beau tennisman bien avant de croiser sa route, loin de sa télévision. Alors qu'elle était étudiante, la chanteuse avait effectivement l'oeil rivé sur sa raquette experte et se souvient, avec émotions, de l'innocence de cet instant.

C'était ses plus belles années, où il était 10e meilleur joueur mondial

"C'est vrai que j'ai révisé mon bac en regardant Roland-Garros et en regardant Arnaud en plus, s'est-elle souvenue dans l'émission En aparté sur Canal+. C'était ses plus belles années, où il était 10e meilleur joueur mondial. C'était cette époque-là. C'est fou la vie, c'est dingue. C'est vrai que je ne jouais pas au tennis à ce moment-là." Cela fait 13 ans qu'elle grandit, évolue avec Arnaud Clément. Il est loin, le temps des bancs du lycée, mais Nolwenn Leroy aime son sportif, père de son fils Marin, comme au premier jour. De là à lui passer la bague au doigt ? Peut-être pas...

Après tout, au diable les bouquets de fleurs et les robes blanches. Outre l'éducation de leur fils Marin, les coups de coeur et les coups de sangs, Nolwenn Leroy et Arnaud Clément ont d'autres occupations. Il leur arrive même de jouer au tennis ensemble ! "Enfin, c'est un bien grand mot, a-t-elle expliqué. Il me fait taper. Mais bon, quand on joue avec un joueur professionnel, on a l'impression d'être monstrueuse. C'est à dire qu'il m'envoie la balle pile au bon endroit, je l'envoie n'importe où et il va la chercher. C'est magique. Et j'ai toujours l'impression que je peux lui mettre un point ! Et ça va m'énerver, c'est le moment, en général, où il me dit 'Bon, on s'en va'". Ha, les caractères bretons...